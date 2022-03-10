İzmir'de ağabeyinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

AKINCILAR, SİVAS (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde, ağabeyinin 12 yıl önce darbedilerek öldürülmesinden sorumlu olduğunu söylediği kişiyi tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Akıncılar Mahallesi'nde İbrahim Dağ'ı tabancayla vurduktan sonra polise teslim olan E.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli E.Y'nin ifadesinde, ağabeyi M.Y'nin 2010'da darbedilerek öldürülmesinden İbrahim Dağ'ı sorumlu tuttuğu ve cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı E.Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Buca ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde 8 Mart'ta bir ganyan bayi önünde İbrahim Dağ'ı tabancayla vuran E.Y. (26) polise teslim olmuştu. Sağlık ekiplerince SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dağ, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.