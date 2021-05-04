Ağa takılan martıyı Sahil Güvenlik ekibi kurtardı
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Ağa takılan martıyı Sahil Güvenlik ekibi kurtardı

Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Güncel

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekibi, balıkçı ağına takılmış martıyı kurtararak doğaya bıraktı.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekibi, balıkçı ağına takılmış martıyı kurtararak doğaya bıraktı.

Sahil Güvenlik ekibi, denizde bir martının balıkçı ağına takıldığını fark etti. Kuşu ağlardan kurtaran ekip, su ve yem verdi.

Sağlıklı olduğu gözlenen martı doğaya bırakıldı.

Ağa takılan martıyı Sahil Güvenlik ekibi kurtardı
Ağa takılan martıyı Sahil Güvenlik ekibi kurtardı
Ağa takılan martıyı Sahil Güvenlik ekibi kurtardı
Ağa takılan martıyı Sahil Güvenlik ekibi kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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