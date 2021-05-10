İzmir'de adliyeden firar eden zanlı saklandığı evde bulundu
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İzmir'de adliyeden firar eden zanlı saklandığı evde bulundu

İzmir'de adliyeden firar eden zanlı saklandığı evde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Bayındır ilçesinde karıştığı hırsızlık suçlarından dolayı sevk edildiği adliyeden firar eden zanlı, polis tarafından Kiraz ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde karıştığı hırsızlık suçlarından dolayı sevk edildiği adliyeden firar eden zanlı, polis tarafından Kiraz ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, karıştığı hırsızlık suçlarından dolayı 24 Ocak'ta Bayındır Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeden firar eden H.A.'nın Kiraz ilçesi Kırköy mevkiinde bulunduğuna yönelik bilgi üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler, H.A.'nın bulunduğu eve operasyon düzenledi. Kıskıvrak yakalanan firarinin bulunduğu evde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfeğin yanı sıra şarjör ve fişek ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

İzmir'de adliyeden firar eden zanlı saklandığı evde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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