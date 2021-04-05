İzmir'de adliye girişinde polisten kaçan şüpheliye yardım ettiği iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

İzmir'de adliye binasına getirildiği sırada polisin elinden kaçan ve bacaklarından vurularak durdurulan şüpheliye yardım ettiği iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de adliye binasına getirildiği sırada polisin elinden kaçan ve bacaklarından vurularak durdurulan şüpheliye yardım ettiği iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adliye önünde kargaşa çıkararak gözaltındaki E.A'nın polisten kaçmasına yardım edenlerle ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri K.V. ile H.K'yı gözaltına aldı.

Öte yandan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren E.A'nın silahla yaralama suçundan gözaltına alındığı, Almanya'daki bir dosyadan da arandığı öğrenildi.

İzmir'de dün elleri kelepçeli olarak adliyeye sevk edildiği sırada bir grubun kargaşa çıkarmasından yararlanarak polisin elinden kurtulan ve kendisini bekleyen bir otomobile binerek kaçan E.A, 3. Sanayi Sitesi içinde polisin "dur" ihtarına uymamış ve iki bacağından silahla vurularak yakalanıp hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel