İzmir'de adliye girişinde polisin elinden kaçan şüpheli, bacaklarından silahla vurularak yakalandı
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İzmir'de adliye girişinde polisin elinden kaçan şüpheli, bacaklarından silahla vurularak yakalandı

Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel
İzmir'de adliye girişinde polisin elinden kaçan şüpheli, bacaklarından silahla vurularak yakalandı

İzmir'de adliye binasına getirildiği sırada polisin elinden kaçan şüpheli, "dur" ihtarına uymayınca bacaklarından silahla vurularak gözaltına alındı.

İzmir'de adliye binasına getirildiği sırada polisin elinden kaçan şüpheli, "dur" ihtarına uymayınca bacaklarından silahla vurularak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, arama kaydı bulunduğu için polis uygulaması sırasında dün gözaltına alınan E.A, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin adliyeye girişi sırasında, bir grup kargaşa çıkardı. Elleri önden kelepçeli şüpheli, kargaşadan faydalanarak polisin elinden kurtulmayı başardı. Şüpheli, kendisini bekleyen otomobile binerken, polis havaya uyarı ateşi açtı.

Takibe alınan otomobil, yaklaşık 300 metre sonra kavşaktan dönerken buradaki ağaçlara çarptı. Kaza sonrası otomobilden inen şüpheli, koşarak uzaklaşmayı başardı.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek E.A'nın 3. Sanayi Sitesi'ne girdiğini belirledi. Bulunduğu bölgenin ablukaya alındığını fark eden E.A. yine kaçmaya çalıştı. Polisin "dur" ihtarına uymayan E.A, iki bacağından silahla vurularak, yaklaşık 45 dakika sonra yakalandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüpheli olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, E.A'ya kaçmasında yardımcı olanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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