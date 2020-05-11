İzmir'de açılan AVM'lerde yoğunluk oluşmadı

İzmir'de açılan AVM'lerde yoğunluk oluşmadıİZMİR'deki AVM'lerden bazıları, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapandıktan 1 ayı aşkın süre sonra bugün açıldı.

İzmir'de açılan AVM'lerde yoğunluk oluşmadı

İZMİR'deki AVM'lerden bazıları, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapandıktan 1 ayı aşkın süre sonra bugün açıldı. AVM'lerde ilk gün dolayısıyla beklenen yoğunluğun olmadığı gözlendi.

Koronavirüs vakalarının görülmesiyle önce çalışma saatleri değiştirilen daha sonra Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı ile kademeli olarak kapatılan alışveriş merkezleri, bugün itibarıyla açıldı. İzmirliler, 1 ayı aşkın süre sonra AVM'lerin açıldığı ilk gün beklenen ilgiyi göstermedi. İzmir'in önde gelen AVM'lerinden çoğu açılırken, bazılarında ise açılışın 1 Haziran'da yapılacağı açıklandı.

AVM'lerde önlemler alınırken, ziyaretçilerin maskesiz olarak girişlerine izin verilmedi. Daha önce market, eczane ve hijyen ürünleri satan firmalar dışında hizmetlerini durduran AVM'lerde, restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki iş yerleri faaliyet göstermeye başladı. AVM ve içindeki iş yerlerinde görünür yerlere koronavirüs önlemleriyle ilgili afişler asıldı. AVM ve iş yerlerinin girişinde olmak üzere çok sayıda alanda el antiseptiği bulundurulduğu gözlendi. AVM girişinde ziyaretçilerin ateşleri termal kamera ile ölçüldü. Ateşi yüksek olmayan ziyaretçiler içeri alındı.

Kaynak: DHA