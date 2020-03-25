İzmir'de açıkta gıda satışına yasak Korona virüs salgınının önüne geçmek için alınan tedbirler kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, açıkta gıda satışını yasakladığını bildirdi.

Korona virüs salgınının önüne geçmek için alınan tedbirler kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, açıkta gıda satışını yasakladığını bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı tehdit eden korona virüs salgınına karşı mücadeleyi artırdı. Büyükşehir, Cumhurbaşkanlığı tarafından korona virüsü ile mücadele genelgeleri kapsamında açıkta gıda satışını yasakladı.

Yasağın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Denetim Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, özellikle gıda satan mekanları denetlemeye başladı. Ekipler, büyükşehirin görev, yetki ve sorumluluk alanlarında faaliyet gösteren işletmeleri yol üzerinde veya kaldırım kenarlarında açıkta gıda malzemesi bulundurmaması için öncelikle bilgilendirdi. Ekipler işletmelere, alınması gereken tedbirleri ve uyulması gereken kuralları anlattı. Kurallara uymayan işletmelere ise gerekli yasal işlemlerin uygulandığı belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA