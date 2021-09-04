İzmir'de açık deniz balıkçılık turnuvası başladı
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İzmir'de açık deniz balıkçılık turnuvası başladı

İzmir'de açık deniz balıkçılık turnuvası başladı
Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar - Haberler | Güncel

Avrupa'nın önde gelen açık deniz balıkçılık turnuvaları arasında gösterilen Tuna Masters Teos'a katılan tekneler Sığacık Körfezi'nden açıldı.

Avrupa'nın önde gelen açık deniz balıkçılık turnuvaları arasında gösterilen Tuna Masters Teos'a katılan tekneler Sığacık Körfezi'nden açıldı.

Seferihisar ilçesindeki Sığacık Mahallesi Teos Marina'ya gelen balıkçılar, "Devler Ligi" adı verilen yarışmada denize çıktı.

Sığacık Körfezi'nden sabah saatlerinden itibaren açılan 51 ekip, 5 Eylül akşamı 17.00'ye kadar Teos Marina'ya yakaladıkları Tuna cinsi balık ile dönmek zorunda. Bu süre içerisinde en büyük balığı yakalayan ekip, şampiyonluk kupasının sahibi olacak.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen iddialı ekiplere bu yıl Seferihisar ilçesinden de "Aden" isimli ekip dahil oldu.

Taraftar desteği ile morali yüksek şekilde denize açılan Aden ekibi adına İnanç Karabulut, "Bu yıl ilk deneyimimiz ama iddialıyız. İlçemizde yapılan böyle güzel bir turnuvada biz de yer alarak Seferihisar'ı temsil etmekten gururluyuz." dedi.

Teos Marina'daki turnuva halka kapalı olarak gerçekleşirken vatandaşlar Sığacık merkezden ve marina karşısı sahilden turnuvayı ve denizcileri büyük ilgiyle izliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar

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