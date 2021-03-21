İzmir'de aç kalan domuz sürüsü şehre indi
21.03.2021 00:35 | Son Güncelleme: 21.03.2021 00:40
İzmir'in Aliağa ilçesinde aç kalan yaban domuzları, yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi.
İzmir'in Aliağa ilçesinde aç kalan yaban domuzları, yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi.
Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi. Mahalleye inen 5 yaban domuzu, yiyecek aramak için sokaklarda dolaştı. Sokak köpeklerinin havlaması sebebiyle balkona çıkan bir mahalle sakini, telefonundan yaban domuzlarının fotoğrafını çekti.
Sokakta yiyecek arayan domuzlar, sonrasında gözden kayboldu. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı