İzmir'de aç kalan domuz sürüsü şehre indi
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İzmir'de aç kalan domuz sürüsü şehre indi

21.03.2021 00:35 | Son Güncelleme: 21.03.2021 00:40
İzmir'de aç kalan domuz sürüsü şehre indi

İzmir'in Aliağa ilçesinde aç kalan yaban domuzları, yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde aç kalan yaban domuzları, yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi. Mahalleye inen 5 yaban domuzu, yiyecek aramak için sokaklarda dolaştı. Sokak köpeklerinin havlaması sebebiyle balkona çıkan bir mahalle sakini, telefonundan yaban domuzlarının fotoğrafını çekti.

Sokakta yiyecek arayan domuzlar, sonrasında gözden kayboldu. - İZMİR

İzmir'de aç kalan domuz sürüsü şehre indi
İzmir'de aç kalan domuz sürüsü şehre indi
İzmir'de aç kalan domuz sürüsü şehre indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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