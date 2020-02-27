İzmir'de 98 kaçak göçmen yakalandı

27.02.2020 09:35 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:35

SAHİL Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 98 göçmen yakaladı.

Göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına kaçmasını önlemek adına çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu belirledi. Bölgeye gelen ekipler, durdurulan lastik bot içerisinde bulunan 55 Suriye, 5 Filistin ve 1 Mısır uyruklu olmak üzere toplam 61 kaçak göçmeni yakaladı. Öte yandan, ekipler, Çeşme ilçesinde ise Karaada açıklarında da göçmenlerin olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, durdurdukları botta 22 Somali, 10 Kongo ve 5 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 37 kaçak göçmeni yakaladı. Aralarında kadınlar ile çocukların da bulunduğu toplam 98 göçmen, kıyıya çıkartıldı. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA