İzmir'de 98 düzensiz göçmen yakalandı

27.02.2020 02:24 | Son Güncelleme: 27.02.2020 02:30

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 98 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekiplerini sevk etti.

Durdurulan lastik botta bulunan 22 Somali, 10 Kongo ve 5 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca, Sahil Güvenlik helikopteri tarafından Seferihisar açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit edildi.

Ekiplerce durdurulan botta 55 Suriye, 5 Filistin ve 1 Mısır uyruklu 61 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan toplam 98 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA