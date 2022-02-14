İzmir'de 96 göçmen kurtarıldı (2) - Haberler
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İzmir'de 96 göçmen kurtarıldı (2)

Demirören Haber Ajansı, Halil İbrahim Karabıyık - Güncel
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İzmir'de 96 göçmen kurtarıldı (2)

492 GÖÇMEN KURTARILIRKEN 5 ORGANİZATÖR YAKALANDI Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yürüttüğü faaliyetler kapsamında, 11 Şubat saat 12.20'de Seferihisar açıklarında durdurulan balıkçı teknesinde 240 göçmen ve 5 organizatör yakalandı.

492 GÖÇMEN KURTARILIRKEN 5 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yürüttüğü faaliyetler kapsamında, 11 Şubat saat 12.20'de Seferihisar açıklarında durdurulan balıkçı teknesinde 240 göçmen ve 5 organizatör yakalandı. Aynı gün içerisinde saat 08.30 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca uluslararası sularda motoru sökülen bir yolcu motoru içerisinde 252 göçmen kurtarıldı. Daha önce yakalanan 96 göçmenle birlikte toplamda 588 göçmen işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.Gözaltına alınan 5 organizatör ise sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, -


İzmir'de 96 göçmen kurtarıldı (2)

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Seferihisar, Güncel, Haberler

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