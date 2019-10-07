İzmir'de 924 ecstasy hap ele geçirildi

07.10.2019 12:40

İzmir'in Menemen ilçesinde 924 ecstasy hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirtilen İnönü Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Evdeki aramalarda, 924 ecstasy hap bulundu.

Gözaltına alınan O.A. ifade işlemleri için karakola götürüldü.

Kaynak: AA