İzmir'de 92 bin tıbbi maskeye el konuldu İzmir'de bir iş yerindeki 92 bin tıbbi maskeye el konuldu.

İzmir'de bir iş yerindeki 92 bin tıbbi maskeye el konuldu. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova ilçesindeki bir iş yerinde kaçak tıbbi maske üretildiği bilgisi üzerine belirtilen adrese gitti. İş yerindeki 92 bin tıbbi maskeye, yurt dışında ve iç piyasada perakende satılmaması için yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında hazırlanan genelge gereği el konuldu. Kaynak: AA