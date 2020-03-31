İzmir'de 92 bin tıbbi maskeye el konuldu
İzmir'de bir iş yerindeki 92 bin tıbbi maskeye el konuldu.
31.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:41
İzmir'de bir iş yerindeki 92 bin tıbbi maskeye el konuldu.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova ilçesindeki bir iş yerinde kaçak tıbbi maske üretildiği bilgisi üzerine belirtilen adrese gitti.
İş yerindeki 92 bin tıbbi maskeye, yurt dışında ve iç piyasada perakende satılmaması için yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında hazırlanan genelge gereği el konuldu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA