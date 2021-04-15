İzmir'de 91 adet tarihi eser ele geçirildi
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İzmir'de 91 adet tarihi eser ele geçirildi

İzmir'de 91 adet tarihi eser ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Selçuk ilçesinde polisin tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, değişik dönemlere ait 91 adet tarihi eser ele geçirildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde polisin tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, değişik dönemlere ait 91 adet tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler tarafından önceden belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Arkaik, Helenistik, Roma ve İslami dönemlere ait 50 adet gümüş ve bronz sikke, 20 adet pişmiş toprak kandil, 5 adet insan başı heykel, 2 adet yüzük, 6 adet metal minyatür kuş heykeli, 1 adet mühür, 2 adet minyatür obje, 1 adet minyatür kap, 1 adet taş ağırlık, 1 adet baykuş tasvirli heykel, 2 adet insan kabartmalı pişmiş toprak levha olmak üzere toplam 91 adet tarihi eser ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de 91 adet tarihi eser ele geçirildi
İzmir'de 91 adet tarihi eser ele geçirildi
İzmir'de 91 adet tarihi eser ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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