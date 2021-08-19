İZMİR'DE 90 ÖĞRENCİYE EĞİTİM DESTEĞİ
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İZMİR'DE 90 ÖĞRENCİYE EĞİTİM DESTEĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'de yapılan projeyle 90 öğrenciye tablet, 1 yıllık internet ve online İngilizce eğitim seti yardımında bulunuldu.

İZMİR'de yapılan projeyle 90 öğrenciye tablet, 1 yıllık internet ve online İngilizce eğitim seti yardımında bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayİzmir Şubesi tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi okullardaki öğrencilere, eğitim desteği veriliyor. Markalar Birliği ortaklığında gerçekleştirilen 'Eğitimde İş Birliği' projesi kapsamında öğrencilerin eğitimine destek olmak adına 90 çocuğa tablet, 1 yıllık internet ve online İngilizce eğitim seti yardımında bulunuldu. Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, "Yurt içi ve yurt dışında eğitime verdiği değer ile adından sıkça söz ettiren Kızılay, bugün 90 öğrencimize ulaştırmak üzere İngilizce eğitim seti, internet ve tablet seti hazırladı. Bunları İzmir'in farklı yerlerinde 90 öğrencimize ulaştırıyoruz" dedi.

İZMİR'DE 90 ÖĞRENCİYE EĞİTİM DESTEĞİ
İZMİR'DE 90 ÖĞRENCİYE EĞİTİM DESTEĞİ
İZMİR'DE 90 ÖĞRENCİYE EĞİTİM DESTEĞİ
İZMİR'DE 90 ÖĞRENCİYE EĞİTİM DESTEĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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