İzmir'de 9 katlı binanın 3 ve 4'üncü katında korkutan yangın İzmir'de 9 katlı binanın 3 ve 4'üncü katında korkutan yangın İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan 9 katlı binanın 3'üncü katında yangın çıktı.

İzmir'de 9 katlı binanın 3 ve 4'üncü katında korkutan yangın

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan 9 katlı binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 4'üncü kata da tesir etti. Korku dolu anların yaşandığı yangında, vatandaşlar sokağa döküldü.

Yangın, gece saatlerinde Esentepe Mahallesi 46/27 sokakta bulunan 9 katlı binanın 3'üncü katında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 4'üncü kata da tesir etti. Alevleri gören bina sakinleri durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu arada paniğe kapılan bazı bina sakinleri kendilerini dışarıya atarken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde her iki dairedeki yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alınırken, ölü ve yaralanma olayının yaşanmadığı olayda, dumanlar diğer dairelere de tesir etti.

Öte yandan, 3'üncü katta prize takılı telefondan çıktığı iddia edilen yangınla ilgili, ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA