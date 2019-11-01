İzmir'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

01.11.2019 16:54

İzmir'in Özdere ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik mobil radarı, Özdere açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından durdurulan lastik botta, 7'si Angola, 2'si Kongo uyruklu 9 düzensiz göçmen bulundu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA