İzmir'de 9 bin 381 kök Hint keneviri ele geçirildi
İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 bin 381 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 bin 381 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Tire'de 17-23 Mayıs tarihlerinde narkotik köpekleri ve drone destekli operasyonlar düzenledi.
Yürütülen çalışmalarda 9 bin 381 kök Hint kenevir ile 13 gram esrar ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Diğer zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin