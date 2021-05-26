İzmir'de 9 bin 381 kök Hint keneviri ele geçirildi
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İzmir'de 9 bin 381 kök Hint keneviri ele geçirildi

İzmir'de 9 bin 381 kök Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Güncel

İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 bin 381 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 bin 381 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Tire'de 17-23 Mayıs tarihlerinde narkotik köpekleri ve drone destekli operasyonlar düzenledi.

Yürütülen çalışmalarda 9 bin 381 kök Hint kenevir ile 13 gram esrar ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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