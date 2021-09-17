İzmir'de 9,5 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler
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İzmir'de 9,5 kilogram esrar ele geçirildi

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
İzmir'de 9,5 kilogram esrar ele geçirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 9,5 kilogram esrar ve 210 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 9,5 kilogram esrar ve 210 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Grup Amirliği ekipleri istihbarat çalışmaları sonucu Gölcük Mahallesi'nde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, arazide 210 kök Hint keneviri ile 9,5 kilogram esrar buldu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
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Haber: İzmir'de 9,5 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler
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