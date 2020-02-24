İzmir'de 88 düzensiz göçmen yakalandı
Haberler » Güncel » İzmir'de 88 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

İzmir'de 88 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 88 düzensiz göçmen yakalandı.

24.02.2020 23:50 | Son Güncelleme: 24.02.2020 23:56
İzmir'de 88 düzensiz göçmen yakalandı

'in ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 88 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik Komutanlığı ekipleri ilçe açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce durdurulan 2 lastik botta 37 Filistin, 30 Somali, 16 Suriye, 2 Yemen, 2 Kongo ve 1 Senegal uyruklu olmak üzere 88 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler