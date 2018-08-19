İzmir'de 85 Kaçak Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde lastik bot ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan 85 kaçak göçmen yakalandı. Çeşme Uçburun açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmeni tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, botu durdurdu ve 47 düzensiz göçmeni yakaladı. Alaçatı Deliklikoy mevkinde de düzensiz göçmen ihbarı alan ekipler, burada da lastik botta 38 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi

(Tolga Tahçı/İHA)