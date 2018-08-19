İzmir'de 85 Düzensiz Göçmen Yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 85 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 85 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Uçburun açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.
Durdurulan botta 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Alac¸atı Deliklikoy'da da lastik botta bir grup du¨zensiz go¨c¸men oldugˆu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 38 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.