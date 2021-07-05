İzmir'de 81 kaçak göçmen kurtarıldı
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İzmir'de 81 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'de 81 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

İZMİR'in Çeşme, Dikili ve Seferihisar açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 81 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Çeşme, Dikili ve Seferihisar açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 81 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 Temmuz saat 07.45 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler 41 kaçak göçmeni kurtardı. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dikili ilçesi açıklarında farklı tarihlerde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmeni kurtardı.Öte yandan, ekipler 4 Temmuz saat 21.07 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 10 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 


İzmir'de 81 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'de 81 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'de 81 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'de 81 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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