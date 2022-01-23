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İzmir'de evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

İzmir'de evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde bir evde çıkan yangında 80 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde bir evde çıkan yangında 80 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

İsmetpaşa Mahallesi 3611/2 Sokak'taki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken eve giren ekipler, 80 yaşındaki Aziz Atmaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Atmaca'nın cenazesi Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Yangın, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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