İzmir'de 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, aynı mahallede bulunan 2 depoya yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi.

İzmir'de 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi
30.05.2020 09:55 | Son Güncelleme: 30.05.2020 09:58

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, aynı mahallede bulunan 2 depoya yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2'si 18 yaşından küçük, 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Selvili Mahallesi'nde, aralarında bir sokak bulunan 2 depoda, yüklü miktarda sahte etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Dün adreslere operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan, 5 litrelik bidonlarda yaklaşık 8 ton sahte etil alkol, 3 bin etiket ve 2 litre gliserin ele geçirdi. Olayla ilgili olarak İ.K. ve F.T.'nin yanı sıra, yaşları 18'den küçük olan M.D. ve E.K. gözaltına alındı. İ.K. ve F.T.'nin emniyetteki sorgusu sürerken, M.D. ve E.K. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma Haber
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş Haber
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Haber
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi Haber
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
Sokağa çıkması yasak olan 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi sahilde yürüyüş yaptı
Sokağa çıkması yasak olan 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi sahilde yürüyüş yaptı
Kadının gücü! 25 dekarlık kıraç arazi kekikle canlanıyor
Kadının gücü! 25 dekarlık kıraç arazi kekikle canlanıyor
Dikkatsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu! Yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı
Dikkatsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu! Yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı
Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı
Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, fethin canlandırılması ve hava fişek gösterileriyle kutlandı
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, fethin canlandırılması ve hava fişek gösterileriyle kutlandı
Son Dakika: George Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı
Son Dakika: George Floyd'un ensesine bastırarak ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak
Dini nikahlı yaşadığı adamdan şiddet gören kadının yardım çığlığı: Öldürecekse öldürsün
Dini nikahlı yaşadığı adamdan şiddet gören kadının yardım çığlığı: Öldürecekse öldürsün
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı
Koronavirüs salgınında büyük gelir kaybı yaşayan İBB, 157 adet son model araç alacak
Koronavirüs salgınında büyük gelir kaybı yaşayan İBB, 157 adet son model araç alacak
ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti
ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Rüştü Zorlu Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Özkan Uğur Şeyma Subaşı Yeliz Yeşilmen Seren Serengil
Spor Ali Koç Gökhan Gönül İlhan Cavcav Mehmet Aurelio Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Futbol Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: İzmir'de 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 09:58:53. #1.14#
title