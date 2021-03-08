İzmir'de "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlandı

İzmir'in Tire ve Bergama ilçelerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı, kadın sağlık çalışanları ve polislere karanfil dağıttı.

Kadınların toplum içerisinde güçlerini ortaya koymalarının sadece kendilerine değil, hem ailelerine, hem de yaşadığı topluma büyük değer sağladığını vurgulayan Falakalı, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarı süresince kadın hakları konusunda çok büyük gelişmeler kaydedildi. 5,5 milyona ulaşan üye sayısıyla dünyanın en büyük kadın örgütlenmesine sahip olan AK Parti, kadına yönelik ayrımcılığın ve şiddetin ortadan kaldırılması ve siyasetten istihdama, eğitimden hukuka hayatın her alanında fırsat eşitliğinin sağlanması için 19 yıldır mücadele etmektedir. AK Parti iktidarında uygulamaya konulan 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı', Cumhuriyet tarihinde bir ilk olmakla beraber, kadınlarımızın hayatın her alanında güçlenmesine yönelik yapılmış ve yapılacak olan çalışmaları içeren önemli bir dokümandır. Kadınlarımız iş, siyaset, sosyal ve kültürel hayatta tarihe damga vuracak başarılara imza atmaktadır. Başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, tüm fedakar ve emekçi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

Bergama'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı

Bergama ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bergama Belediyesi tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'nda saygı duruşu ve çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı katılımcı ile gerçekleştirilen çelenk sunma törenine Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Umutlu, meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Daha sonra Arasta Çarşısı'nda bulunan Sanat Atölyesi ve Üretici Kadınlar Pazarı'nda kadınların yaptığı el işleri sergilendi.

Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu ve eşi Yıldız Koştu ile diğer protokol üyelerinin katıldığı etkinliklerde, tarihi Havra Binası'nda halıcılık kursunun açılışı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı