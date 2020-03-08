İzmir'de "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" koşusu düzenlendi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İzmir'de "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" koşusu düzenlendi - Haber
Dünya Kadınlar Günü, İzmir, Güncel

İzmir'de "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" koşusu düzenlendi

İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla koşu yapıldı.

08.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:20
İzmir'de

İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla koşu yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sokaklar Kadınların" etkinlikleri kapsamında çok sayıda kadın, İzmir Ticaret Borsası önünde bir araya geldi.

Burada başlayan etkinlikte kadınlar, Kültürpark'a kadar koştu.

Daha sonra aynı noktadan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Halit Ziya Bulvarı boyunca süren yürüyüş de Kültürpark'da tamamlandı.

Koşuda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı Haber
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor! Haber
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Meral Akşener Abdülhamit Gül Vladimir Putin Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Levent Can Sadi Konuk Sinan Akçıl Muhterem Nur
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Rıza Çalımbay Arda Kardeşler Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Türk İtalya Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: İzmir'de "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" koşusu düzenlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 15:52:02. #1.14#