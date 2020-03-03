İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için koşu düzenlenecek
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle koşu düzenlenecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle koşu düzenlenecek.
Fevzipaşa Bulvarı'ndaki Borsa Sarayı önünden başlayacak 3 kilometrelik ücretsiz koşu, Kültürpark içinde sona erecek.
8 Mart Pazar günü saat 13.30'da başlayacak koşuya katılmak isteyenler, 6 Mart Cuma gününe kadar www.maratonizmir.org internet adresi üzerinden kayıt işlemini gerçekleştirebilecek.
Kaynak: AA