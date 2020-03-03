Haberler » Spor » İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için koşu düzenlenecek - Spor

İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için koşu düzenlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle koşu düzenlenecek.

03.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:00
İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için koşu düzenlenecek

, nedeniyle koşu düzenlenecek.

Fevzipaşa Bulvarı'ndaki Borsa Sarayı önünden başlayacak 3 kilometrelik ücretsiz koşu, Kültürpark içinde sona erecek.

8 Mart Pazar günü saat 13.30'da başlayacak koşuya katılmak isteyenler, 6 Mart Cuma gününe kadar www.maratonizmir.org internet adresi üzerinden kayıt işlemini gerçekleştirebilecek.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler