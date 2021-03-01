8 kaçak yapı yıkıldı
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8 kaçak yapı yıkıldı

01.03.2021 20:03 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:11

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Çiçekliköy, Yakaköy ve Beşyol gibi 2B arazilerinin yoğun olduğu yerlerde kaçak inşa edilen evlerin yıkımına başlandı.

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Çiçekliköy, Yakaköy ve Beşyol gibi 2B arazilerinin yoğun olduğu yerlerde kaçak inşa edilen evlerin yıkımına başlandı.

Bornova Belediyesine bağlı ekipler, Yakaköy Mahallesi'ndeki 8 kaçak yapıyı yıktı.

Jandarma ekipleri yıkım esnasında güvenlik önlemleri aldı.

Yıkım çalışmalarının yarın da devam edeceği belirtildi.

8 kaçak yapı yıkıldı
8 kaçak yapı yıkıldı
8 kaçak yapı yıkıldı
8 kaçak yapı yıkıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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