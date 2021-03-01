8 kaçak yapı yıkıldı

Acun Ilıcalı'nın defalarca kez uyardığı ünlü ismin sabıkalı olduğu ortaya çıktı

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Çiçekliköy, Yakaköy ve Beşyol gibi 2B arazilerinin yoğun olduğu yerlerde kaçak inşa edilen evlerin yıkımına başlandı.