İzmir'de 8 bin 138 litre etil alkol ele geçirildi
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İzmir'de 8 bin 138 litre etil alkol ele geçirildi

İzmir'de 8 bin 138 litre etil alkol ele geçirildi
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Bornova ilçesinde imalathaneye dönüştürülen bir depoda 8 bin 138 litre etil alkol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde imalathaneye dönüştürülen bir depoda 8 bin 138 litre etil alkol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki dışı sacla kaplı bir depoda kaçak etil alkol üretimi ve dağıtımı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda, 8 bin 138 litre etil alkol ile çok sayıda plastik tank, arıtma makinesi, etiket ve bidon ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de 8 bin 138 litre etil alkol ele geçirildi
İzmir'de 8 bin 138 litre etil alkol ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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