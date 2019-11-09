İzmir'de 79 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 79 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Menderes ve Dikili ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 79 düzensiz göçmen yakalandı.

09.11.2019 02:38 | Son Güncelleme: 09.11.2019 02:38
İzmir'de 79 düzensiz göçmen yakalandı

'in ve ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 79 düzensiz göçmen yakalandı.


Menderes ilçesi Ahmetbeyli açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta, 24'ü , 10'u Filistin ve 1'i Mısır uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.


Ekipler, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında sürüklenen lastik botta ise 28'i Suriye, 12'si Somali ve 4'ü Filistin uyruklu 44 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et