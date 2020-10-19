İzmir'de Yunan unsurları tarafından geri itilen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İzmir'de Yunan unsurları tarafından geri itilen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı

19.10.2020 21:40 | Son Güncelleme: 19.10.2020 22:06
İzmir'de Yunan unsurları tarafından geri itilen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Menderes ilçelerinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 78 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ve Menderes ilçelerinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 78 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 14.45 sıralarında Dikili'ye bağlı Denizköy açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin mahsur kaldığı bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Öte yandan ekipler, dün saat 18.37'de Menderes ilçesi Özdere açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edilirken, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ekipler tarafından karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

İzmir'de Yunan unsurları tarafından geri itilen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'de Yunan unsurları tarafından geri itilen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'de Yunan unsurları tarafından geri itilen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'de Yunan unsurları tarafından geri itilen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'de Yunan unsurları tarafından geri itilen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'de Yunan unsurları tarafından geri itilen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'de Yunan unsurları tarafından geri itilen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'de Yunan unsurları tarafından geri itilen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'de Yunan unsurları tarafından geri itilen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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