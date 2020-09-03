İzmir'de 77 sığınmacı yakalandı
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İzmir'de 77 sığınmacı yakalandı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince durdurulan hareketli sac tekne içerisindeki 77 sığınmacı yakalandı.

İzmir'de 77 sığınmacı yakalandı
03.09.2020 20:22 | Son Güncelleme: 03.09.2020 20:27

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince durdurulan hareketli sac tekne içerisindeki 77 sığınmacı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 07.30 sıralarında, Karaburun ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Helikopteri ve Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli sac tekne durdurularak içerisindeki 77 sığınmacı yakalandı. Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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