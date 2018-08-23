İzmir'de 768 Acemi Kasap Hastanelere Başvurdu

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün akşam itibariyle İzmir'de kurbanlık hayvanlarını keserken yaralanan 768 kişi çeşitli hastanelere başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde acemi kasap bilançosu İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklandı. Alınan bilgiye göre, 768 kişi kurbanlık keserken çeşitli yaralanmalarla hastanelere başvurdu. Kurbanlık hayvanlarını kesmek isteyen vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, "Hastanelerimizde uzman doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık personelimiz ile nöbetteyiz. Vatandaşlarımız, eğer profesyonel değillerse çok keskin bıçakları eline alıp kurban kesmelerinin tehlikeli olduğunu hatırlatmak isterim. Kurban kesim alanlarında profesyonel kasaplar bulunuyor. Profesyonel olmayan vatandaşlar bazen kurbanlık keserken kendilerine zarar veriyor. Biz hastanelerimizde hastalarımız için elimizden geleni yapıyoruz ancak temennimiz böyle yaralanmaların olmaması" dedi. - İZMİR