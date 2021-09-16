İzmir'de 750 bin dolara yurt dışına lahit satmak isteyen 8 kişi yakalandı - Haberler
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İzmir'de 750 bin dolara yurt dışına lahit satmak isteyen 8 kişi yakalandı

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel
İzmir'de 750 bin dolara yurt dışına lahit satmak isteyen 8 kişi yakalandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde jandarma ekipleri, M.S 3'üncü yüzyıla tarihlenen lahdi yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırarak 750 bin dolara satmak isteyen 8 kişiyi suçüstü yakaladı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde jandarma ekipleri, M.S 3'üncü yüzyıla tarihlenen lahdi yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırarak 750 bin dolara satmak isteyen 8 kişiyi suçüstü yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Atatürk Mahallesi'nde tarihi eser ticareti yapılacağı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli, bir tarihi eseri yurt dışına yasa dışı yollarla 750 bin dolara satmaya çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Selçuk Müze Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede eserin Milattan Sonra 3. yüzyıl Roma Dönemi'ne ait Nadir Taşınmaz Kültür Varlığı niteliğinde olan ve Antik Dönem ölü gömme adetlerini ortaya koyan kül kutusu (Ostotek) olduğu tespit edildi.

"Küçük lahit" olarak da adlandırılan tarihi eserin Selçuk Müze Müdürlüğüne teslim edildiği, şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: İzmir'de 750 bin dolara yurt dışına lahit satmak isteyen 8 kişi yakalandı - Haberler
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