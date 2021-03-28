İzmir'de 75 yaşındaki kadının parası ile çeyrek altınını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de 75 yaşındaki kadının parası ile çeyrek altınını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel
İzmir'de 75 yaşındaki kadının parası ile çeyrek altınını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Menderes ilçesinde 75 yaşındaki kadının 2 bin 900 lirası ile çeyrek altınını gasbettiği öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in babası konuştu: Kızım Anıl'ın tecavüzüne uğradı
Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in babası konuştu: Kızım Anıl'ın tecavüzüne uğradı

İzmir'in Menderes ilçesinde 75 yaşındaki kadının 2 bin 900 lirası ile çeyrek altınını gasbettiği öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, odun yüklü kamyonetle Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Fadime Kopacak'ın evine gelen 3 kişi, "Oğlun için odun getirdik. Parasını sen ödeyecekmişsin." dedi.

Şüpheliler, para almak üzere eve giren Kopacak'ın peşinden gitti. Kadını iterek düşürdüğü öne sürülen şüpheliler, evdeki bir miktar para ile çeyrek altını alarak kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından kısa sürede tespit ettikleri aracı Küner Kavşağı'nda durdurdu.

Araçta bulunan Y.D, F.D. ve R.K. gözaltına alındı. Yapılan aramada 2 bin 900 lira ile çeyrek altın bulundu.

Ele geçirilen para ile altın, Kopacak'a teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali İhsan Su Mustafa Şentop Vladimir Putin Mehmet Özhaseki
Magazin Merve Dizdar Şeyma Subaşı Jason Statham Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Şenol Güneş Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de 75 yaşındaki kadının parası ile çeyrek altınını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 19:58:45. #1.16#
title