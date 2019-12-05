İzmir'de 75 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Seferihisar ve Karaburun ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 75 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir'in Seferihisar ve Karaburun ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 75 düzensiz göçmen yakalandı.
Karaburun ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri, bir lastik botta 23 Kongo ve 3 Somali uyruklu bulunduğunu tespit ettti.
Seferihisar ilçesi Doğanbey açıklarında da lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 38 Suriye, 8 Afganistan ve 3 İran uyrukluyu yakaladı.
Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.