İzmir'de 732 parça tarihi eser ele geçirildi

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 721'i Osmanlı ve Bizans dönemine ait sikke olmak üzere 732 parça tarihi eser ele geçirildi.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 721'i Osmanlı ve Bizans dönemine ait sikke olmak üzere 732 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Müdürlüğü ve Torbalı Jandarma Müdürlüğü ekipleri, Ayrancılar Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Kimliği belirlenen şüphelilerin otomobilini durduran ekipler arama yaptı. Aramada, Osmanlı ve Bizans dönemine ait gümüş ve bronz toplam 721 sikke ile toplam 11 küpe, ok ve kolye ucu ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı