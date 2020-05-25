İzmir'de 72 sığınmacı kurtarıldı
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İzmir'de 72 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 72 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'de 72 sığınmacı kurtarıldı
25.05.2020 19:52 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:55

İzmir'in Foça ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 72 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 25 Mayıs saat 08.58'de, Foça ilçesi Aslanburnu açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk kara sularına itilen 4 adet can salı içerisinde bulunan sığınmacıların yardım talebinde bulunduğuna yönelik ihbar aldı. Görevlendirilen 3 Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen 4 can salı içerisindeki 34 Afganistan, 18 Kongo, 12 Afrika, 6 Gine ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 72 sığınmacı ekipler tarafından kurtarıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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