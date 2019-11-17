İzmir'de 72 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Menderes ilçesinde 72 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir'in Menderes ilçesinde 72 düzensiz göçmen yakalandı.
Ahmetbeyli açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri şüphe üzerine bir lastik botu durdurdu.
Ekipler lastik bottaki 55'i Afganistan, 9'u Suriye, 6'sı Orta Afrika ve 2'si Kongo uyruklu 72 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkartılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.