İzmir'de 70 bine yakın öğrenci sosyal mesafeli LGS sınavı için ter döktü
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İzmir'de 70 bine yakın öğrenci sosyal mesafeli LGS sınavı için ter döktü

İzmir'de 70 bine yakın öğrenci sosyal mesafeli LGS sınavı için ter döktü Kendisinde veya ailesinde korona virüs testi pozitif olan öğrenciler ayrı binalarda sınava girdi 2020 Liselere Geçiş Sınavı bugün gerçekleşiyor.

20.06.2020 20:44 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:50

İzmir'de 70 bine yakın öğrenci sosyal mesafeli LGS sınavı için ter döktü

Kendisinde veya ailesinde korona virüs testi pozitif olan öğrenciler ayrı binalarda sınava girdi

İZMİR - 2020 Liselere Geçiş Sınavı bugün gerçekleşiyor. İzmir'de 641 okulda yaklaşık 70 bin öğrenci, saat 9.30'da başlayan ilk oturuma giriş yaptı. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen LGS bugün gerçekleşiyor. İzmir'de 641 okulda yaklaşık 70 bin öğrencinin aday olduğu ve 14 bin görevlinin görev yaptığı sınavın ilk oturumu saat 9.30'da başlarken, öğrenciler saat 11.30'da ikinci oturumda da ter dökecek. Korona virüs (Covid-19) önlemleri alınan okullarda öğrenciler maske ile sınıflara giriş yaparken, okul girişlerinde ve sınıflarda sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Okul merdivenlerine ve koridorlarına sosyal mesafeyi ayarlamaya yardımcı olmayı sağlayan etiketler yapıştırıldı. Öğrenciler daha sonra kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek sınava alındı. İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de sınav öncesi Hilal Necmiye Hüsnü Ataberk Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu. Öte yandan bugün saat 09.00-15.00 saatleri arasından LGS nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, kendisinde veya ailesinde korona virüs testi pozitif olan öğrenciler ayrı binalarda sınava girdi. İzmir'de kendisinde veya ailesinde korona virüs testi pozitif olan 6 öğrencinin her biri ayrı okullarda sınava alındı.

"Bütün önlemlerimizi aldık"

Ömer Yahşi, okul bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın süreciyle ilgili gerekli önlemleri alarak sınavı başlattıklarını belirtti. Yahşi, "Pandemi sürecinden sonra güzel bir İzmir sabahında güzel bir sınavı yaklaşık 650 okulumuzda, 14 bin öğretmenimiz ve 70 bin öğrencimizle 5 bin adet sınıfta sınav yapıyoruz. Öğrencilerimizin rahat bir şekilde, sıradan bir sınav gibi sınava girmeleri için bütün önlemlerimizi aldık. Hijyen açısından bakanlığımızın talimatları doğrultusunda maske, mesafe ve hijyen açısından önlemlerimiz hazır. Bu anlamda özellikle velilerimizin çok daha bilinçli olduğunu gördük. Öğrencilerimiz de gelip sınava girmeye gayret ediyorlar. Ben onları tebrik ediyorum. Öğrencilerimize maske dağıtımımız var. Hijyen anlamında burada da desteğimizi veriyoruz. Öğrencilerimiz için sıralarda maskeler var, sınıflarda da mesafe anlamında önlemlerimiz var. Sınava güzel bir şekilde katılım sağlıyorlar. Ailesi veya kendisinde Covid-19 pozitif olan öğrencilerimizi de ayrı okullarda, sadece onlara ait bir okulda sınava aldık. Onları da yine İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden gelen, sağlık personellerimiz ve öğretmenlerimiz ve diğer destek personellerimizle birlikte sınava almış bulunmaktayız. Onlar için ayrıca 6 tane okul belirledik. Bu okullarda sadece bu öğrencilerimize yönelik sınav yapmaktayız. Sınavlarda mesafe kuralı gözetiliyor ve her sırada bir öğrenci oturuyor. Sınıflarımız gayet geniş ve herhangi bir problem yaşanmıyor. Bakanlığımızı talimatı doğrultusundaki sayılar kesinlikle aşılmıyor. Benim de kızım bugün sınava giriyor. Babalar Günü yarın. Bu anlamda öğrencilerimizin vereceği en güzel hediye çocuklarımızın güzel, kaygısız, endişesiz bir şekilde sınava girip çıkmaları. Aileleri de Babalar Günü münasebetiyle olsa gerek kesinlikle çocuklarının varlığından dolayı mutlu olmaları gerek. Sınavı kesinlikle merkeze almasınlar. 70 bin öğrencimi canı gönülden tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum" sözlerine yer verdi.

Veliler heyecanlıydı

Sınavın gerçekleştiği okulun giriş kapısı yakınlarında çocuklarını bekleyen veliler heyecanlı olduklarını söyledi. Velilerden Dilara Sürer, "Kardeşim sınava girdi ve ben ondan daha çok heyecanlıyım. Tabii ki bu süreç hepsini çok zorladı. Böyle olmamasını isterdik. Ellerinden geleni yaptıklarına inanıyorum" diye konuştu. Başka bir veli Binnur Bağcı ise, "Bu pandemi döneminde özellikle kötü zamanlar geçirdiler. Ama bir yandan da güzel oldu; evde çalışma fırsatı buldular. Bekleyeceğiz, heyecanlıyız. Maske ile sınava girecekleri için endişelilerdi ama sınav esnasında maskeleri çıkartacakları söylendi. O yüzden bir sıkıntı olacağını sanmıyorum" dedi.

Öğrenciler okul binasına tedbirli giriş yaptı

İzmir'de 70 bine yakın öğrencinin ter dökeceği LGS öncesi okul girişlerinde ve sınıflarda öğrencilerin sosyal mesafe kuralı gözeterek içeri giriş yapması ve sıralarda oturması sağlandı. Her öğrenciye okul girişinde maske verilirken, ellerin de dezenfektanla temizlenmesi sağlandı. Sınava girecek öğrencilerden Elanur Ene, "Çok heyecanlıyım ve şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Hayatımı belirleyecek bir sınava giriyorum. Hazırlık sürecinde biraz zorlandım. Yeterince çalıştığıma inanıyorum. Allah izin verirse Sağlık Lisesi'ne girmek istiyorum" dedi. Bir başka öğrenci Elif Acar ise, "Herkeste bir heyecan var zaten. Ben çalıştığımı düşünüyorum. Sınavımın güzel geçeceğini düşünüyorum. Elbette hazırlık döneminde herkes zorlandı. Bir yandan da güzeldi, çalışmamız için daha uzun bir süre zarfı vardı" diye konuştu.

İzmir'de 70 bine yakın öğrenci sosyal mesafeli LGS sınavı için ter döktü

Kaynak: İHA

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