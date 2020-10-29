Son dakika haber! İzmir'de dehşet anları kamerada...7 kişi pompalı silah ve sopalarla tekel bayisini bastı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Son dakika haber! İzmir'de dehşet anları kamerada...7 kişi pompalı silah ve sopalarla tekel bayisini bastı

29.10.2020 12:08 | Son Güncelleme: 29.10.2020 12:55

Gelen son dakika haberine göre İzmir'de dehşet anları kamerada.

İzmir'de dehşet anları kamerada...7 kişi pompalı silah ve sopalarla tekel bayisini bastı

Kanlı baskında 2 kişi bıçaklanırken, 2 kişi de darp edildi

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı bir mahallede yaşanan tartışma sonrası ellerinde pompalı tüfekler ve sopalarla 7 kişi bir tekel bayisini bastı. 2 kişinin bıçaklandığı, 2 kişinin darp edildiği dehşet anları ise kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, bölgede "drift" yapılması nedeniyle bir tartışma yaşandı. Tartışma sonrası "drift" yaptığı iddia edilen grup, kısa bir süre sonra ellerinde pompalı tüfekler ve sopalarla bölgeye tekrar geldi. Minibüsten inen 7 kişi, tekel bayisini bastı. İş yeri sahibi Özkan B. ve Uğur K. bıçaklanırken, bölgede bulunan ve olaya müdahil olan 2 kişi de grup tarafından darp edildi.

Öte yandan, 7 kişinin pompalılar ve sopalılarla iş yerine geliş anı kameralara yansıdı. Görüntülerde tekel bayisine giren kişiler, dükkanı dağıtıyor. Marketteki kişiler de o sırada korkarak yere çöküyor. Bu sırada iş yerini basan bir kişi, elindeki sopayla marketteki gencin kafasına vuruyor.

Olay sonrasında 6 kişinin jandarma tarafından gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, bıçaklanan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Son dakika haber! İzmir'de dehşet anları kamerada...7 kişi pompalı silah ve sopalarla tekel bayisini bastı
Son dakika haber! İzmir'de dehşet anları kamerada...7 kişi pompalı silah ve sopalarla tekel bayisini bastı
Son dakika haber! İzmir'de dehşet anları kamerada...7 kişi pompalı silah ve sopalarla tekel bayisini bastı
Son dakika haber! İzmir'de dehşet anları kamerada...7 kişi pompalı silah ve sopalarla tekel bayisini bastı
Son dakika haber! İzmir'de dehşet anları kamerada...7 kişi pompalı silah ve sopalarla tekel bayisini bastı
Son dakika haber! İzmir'de dehşet anları kamerada...7 kişi pompalı silah ve sopalarla tekel bayisini bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AMEDE ALPAGÜT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Ümit Özdağ Fahrettin Koca Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Hakan Taşıyan Burak Özçivit
Spor Mehmet Topal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Türk Fransa Antalya Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! İzmir'de dehşet anları kamerada...7 kişi pompalı silah ve sopalarla tekel bayisini bastı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 13:15:38. #1.14#
title