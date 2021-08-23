İzmir'de kaçakçılığa yönelik operasyonlarda 7 kişi yakalandı
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İzmir'de kaçakçılığa yönelik operasyonlarda 7 kişi yakalandı

İzmir'de kaçakçılığa yönelik operasyonlarda 7 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 16-22 Ağustos arasında kent genelinde 7 ayrı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 62 litre sahte içki, 71,5 litre etil alkol, kaçak alkol yapımında kullanılan 570 malzeme, 16,5 litre içki aroması, 3 bin litre katkılı kaçak akaryakıt, 3 bin 535 adet muhtelif eşya ve 13 bin 800 hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'de kaçakçılığa yönelik operasyonlarda 7 kişi yakalandı
İzmir'de kaçakçılığa yönelik operasyonlarda 7 kişi yakalandı
İzmir'de kaçakçılığa yönelik operasyonlarda 7 kişi yakalandı
İzmir'de kaçakçılığa yönelik operasyonlarda 7 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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