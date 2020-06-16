İzmir'de 680 kök Hint keneviri ele geçirildi
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 680 kök Hint keneviri ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.
16.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:04
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 680 kök Hint keneviri ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 75'inci Yıl Mahallesi Menengic mevkisinde, Hint keneviri ekildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 680 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirleri yetiştirdiği iddiasıyla A.S. ve Y.E. gözaltına alındı.
Sorgulanmak üzere jandarmaya götürülen şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA