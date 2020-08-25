İzmir'de 68 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir'in Foça ve Seferihisar ilçelerinde Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 68 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Foça ve Seferihisar ilçelerinde Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 68 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 24 Ağustos saat 13.30 sıralarında, Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salı içerisindeki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler bugün de saat 07.00 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine yeniden harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler yapılan sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA