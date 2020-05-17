İzmir'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar deniz havası aldı İZMİR'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 12.00-18.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma izninde, şehir sahil kısımlarına akın etti.

İZMİR'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 12.00-18.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma izninde, şehir sahil kısımlarına akın etti. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, deniz kenarında yürüyüş yaptı, arkadaşlarıyla sohbet etti.

İzmir'de koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 12.00-18.00 saatlerinde getirilen izin ile sokağa çıktı. Hasanağa Bahçesi'ne ve İnciraltı, Bostanlı, Göztepe sahiline gelen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yürüyüş yaptı. Eşiyle birlikte Göztepe sahilinde yürüyüşe çıkan Erhan Uysalefe (68), "İzmir'i ilk defa hayalet şehir olarak görüyoruz. Nasıl yürüyeceğimizi bile unuttuk. İnsan evlerde sıkılıyor o nedenledışarı çıkmak çok iyi geldi" dedi.Eşi Serap Uysalefe (65) ise "İzmir'i böyle görmek üzücü. Bir araya gelmeyi özledik, sohbet etmeyi özledik ama dışarı çıktığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

Bir saat yürüyüş yaptığını söyleyen Orhan Singir de, "Bir saat yürüdüm. Yanımda kahvemi de getirdim. Kahvemi içtikten sonra yine yürümeye devam edeceğim. Sonra eve döneceğim" ifadelerini kullandı. Arkadaşlarıyla birlikte İnciraltı sahil kenarındaki çimlerde oturan Selim Güldüren (70), "Hava çok güzel. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Evde sıkıldık, bunaldık. Sokağa çıkma izni çok iyi geldi" diye konuştu.

Kaynak: DHA