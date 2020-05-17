İzmir'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı İzmir'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı Kısıtlamaya getirilen esneklikte İzmirli 65 yaş ve üstü vatandaşlar parkta nefes aldı Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, geçtiğimiz hafta pazar gününün ardından bugün de...

İzmir'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

Kısıtlamaya getirilen esneklikte İzmirli 65 yaş ve üstü vatandaşlar parkta nefes aldı

İZMİR - Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, geçtiğimiz hafta pazar gününün ardından bugün de sokağa çıktı İzmir'de de kısıtlamaya getirilen esnekliğin keyfini çıkaran 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sıcak havanın etkili olması sebebiyle parklardaki gölge alanları mesken tuttu.

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 10 Mayıs'ta 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile uzun zamanın ardından sokağa çıkmıştı. 11 Mayıs'ta gerçekleşen kabine toplantısının ardından korona virüsle mücadele kapsamında yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının detaylarını paylaşmıştı. Meteorolojik verilere göre 17 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma saatleri değiştirilerek 12.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmişti. Bugün de İzmirli 65 yaş ve üstü vatandaşlar saat 12.00 itibarı ile sokağa çıkarak temiz hava aldı. Hava sıcaklığının mayıs ayı rekor seviyesine ulaştığı İzmir'de, parklarda bulunan gölgelik alanlarda serinlemeye çalışan vatandaşlar, Fuat Göztepe Parkı'nda bulunan tek kişilik banklarda temiz hava aldı; Konak Belediyesinin dağıttığı kitapları da okuyarak keyifli vakit geçirdi. Evlerinde sıkıldıklarını ve kısıtlamaya getirilen bu esneklikten dolayı mutlu olduğunu söyleyen vatandaşlar, alınan esneklik kararından dolayı memnun olduklarını söyledi.

"Dışarı çıkabilmem adeta milli bayram"

Korona virüs nedeniyle tedbir kapsamında alınan kararların doğru olduğunu söyleyen 65 yaşındaki Hüseyin Eğilmez adlı vatandaş, "Devletimize ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun ondan. Hava çok sıcak olduğu için biz de gölgelik alanlarda serinlemeye çalışıyoruz. Alınan kararlardan dolayı mutluyuz. İnşallah bu korona yakın zamanda biter biz de rahatımıza kavuşuruz" diye konuştu. 83 yaşındaki Sefa Soysal isimli vatandaş da, "Dışarı çıkabildiğimiz için çok mutluyuz. Evde bunalım geçirdik. Dışarı çıkabilmem adeta milli bayram. Burada oturup hava alıyoruz, eş dost akraba ile görüşüyoruz. Çok mutluyum" dedi.

"Evde hapis gibi; sıkılmıştık"

Evde oturmaktan dolayı çok sıkıldığını söyleyen 75 yaşındaki Gülcihan Rodoslu, "2 aydan beri evde hapis gibi; sıkılmıştık. Bir an önce bitip normale dönmeyi istiyorum. En azından parkta sokakta yürüyüş yapıyoruz. Evde oturarak olmuyor" sözlerine yer verdi.

Saat 18.00'e kadar dışarıda olabilecekler

Kısıtlamaya verilen ara ile 65 yaş ve üstü vatandaşlar bugün akşam saat 18.00'e kadar yürüme mesafesi ile sınırlı olmak, maske takmak ve sosyal mesafeye uymak şartı ile dışarıda olabilecek.

Kaynak: İHA