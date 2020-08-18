İzmir'de 65 yaş ve üstü için yeni tedbirler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de 65 yaş ve üstü için yeni tedbirler

İzmir'de Covid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı.

İzmir'de 65 yaş ve üstü için yeni tedbirler
18.08.2020 23:30 | Son Güncelleme: 19.08.2020 00:17

İzmir'de Covid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı.

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Selim Köşger başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları hakkındaki genelgesi doğrultusunda bazı kararlar aldığı belirtildi. Buna göre İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik aldığı ek tedbirler şöyle sıralandı:

"Kendi mahallelerine en yakın semt pazarı, market ve alışveriş merkezlerini kullanmaları, alışverişlerini kalabalığın yoğunlaşmadığı sabah 10.00-12.00 saatleri arasında yapmalarına, düğün törenlerine gelin ve damadın anne, baba, büyükanne ve büyükbaba gibi birinci derece yakını olan 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmasına, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmamasına, taziye ziyaretlerine vefat edenin anne, baba, büyükanne, büyükbaba gibi birinci derece yakınlarının sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek katılmalarına, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmamalarına, asker uğurlama törenlerine katılmamalarına, mesai saatleri nedeniyle toplu taşıma araçlarında oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemeleri için toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatleri arasında kullanmalarına oy birliğiyle karar verildi." - İZMİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı Güncel
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti 3. Sayfa
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı Dünya
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Hafter, Libya'da aylardır petrol üretimine uyguladığı blokajı kaldırdı Güncel
Hafter, Libya'da aylardır petrol üretimine uyguladığı blokajı kaldırdı
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri Dünya
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Güncel
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi
"Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
Suriye'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü
Suriye'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü
İrem Derici ile eski sevgilisi Lider Şahin arasındaki polemik devam ediyor! Gazete kupürüyle yanıt verdi
İrem Derici ile eski sevgilisi Lider Şahin arasındaki polemik devam ediyor! Gazete kupürüyle yanıt verdi
10 yaşlarındaki çocuğun yolcu otobüsünü kullanması 'pes' dedirtti
10 yaşlarındaki çocuğun yolcu otobüsünü kullanması "pes" dedirtti
8 ilde 16 yerleşim yeri koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
8 ilde 16 yerleşim yeri koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti
EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp intihara kalkışan genç kız kurtarılamadı
Cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp intihara kalkışan genç kız kurtarılamadı
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyaya grip aşısı olma çağrısı
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyaya grip aşısı olma çağrısı
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Yaşar Güler Süleyman Soylu Aylin Nazlıaka Vladimir Putin
Magazin Alişan Sezen Aksu Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fuat Çapa Can Bartu Arda Turan Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Karar Çocuk Almanya
Şu an buradasınız: İzmir'de 65 yaş ve üstü için yeni tedbirler - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 00:41:30. #1.14#
title