İzmir'de 65 yaş üstü vatandaşlara polis ve bekçiden uyarı
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Bayraklı, Türkiye, İzmir, Polis, Yerel

İzmir'de 65 yaş üstü vatandaşlara polis ve bekçiden uyarı

- İzmir'de 65 yaş üstü vatandaşlara polis ve bekçiden uyarı İzmir'in Bayraklı ilçesinde pazaryerine girmeye çalışan 65 yaş üstü vatandaşlar, polis ve bekçinin ikazları üzerine geri döndü.

22.03.2020 17:23 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:24
İzmir'de 65 yaş üstü vatandaşlara polis ve bekçiden uyarı

- İzmir'de 65 yaş üstü vatandaşlara polis ve bekçiden uyarı

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde pazaryerine girmeye çalışan 65 yaş üstü vatandaşlar, polis ve bekçinin ikazları üzerine geri döndü.

Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgınından sonra İçişleri Bakanlığından yayınlanan genelgeyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Bazı vatandaşlar yasağa uyup sokaktan çıkmazken bazıları da yasağa rağmen sağlıklarını riske atarak soluğu dışarıda aldı. Bayraklı Tepekule Mahallesinde bulunan bir pazaryerinin girişini tutan polis ve bekçi ekipleri pazara girmeye çalışan yaşlı vatandaşları geri döndürdü. Pazaryeri girişinde bulunan polis ve bekçi, 65 yaş üstü vatandaşlara ekip arabasından siren ve anons ile uyarı yaparak, evlerine dönmeleri konusunda çağrıda da bulundu.

İzmir'de 65 yaş üstü vatandaşlara polis ve bekçiden uyarı

Kaynak: İHA

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İzmir'de 65 yaş üstü vatandaşlara polis ve bekçiden uyarı

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